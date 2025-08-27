Все было легко. Копенгаген вышел в основной раунд ЛЧ, выбив Базель

Датский «Копенгаген» квалифицировался к основному этапу Лиги чемпионов, выбив в квалификации швейцарский «Базель», одержав минимальную домашнюю победу.

В первой половине игры команды присматривались друг к другу, почти не создавая голевых моментов. Были единичные моменты и у ворот Доминика Котарски, и у ворот Марвина Хица, но дело не дошло до забитых голов.

Во второй половине встречи преимущество имели швейцарцы, но все решил единственный гол, который забили хозяева. На 46-й минуте игры забитым мячом отличился форвард Андреас Корнелиус, который и подарил датскому гранду путевку в основной этап Лиги чемпионов. Добил швейцарців Юссуфа Мукоко, реализовав пенальти на 84 минуте игры.

Лига чемпионов. Ответный матч, 27 августа.

Копенгаген – Базель – 2:0 (первый матч 1:1)

Гол: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пенальті)