Лига Чемпионов
Проходит дальше Копенгаген
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Базель
Лига чемпионов
27 августа 2025, 23:54
Все было легко. Копенгаген вышел в основной раунд ЛЧ, выбив Базель

Гол Андреаса Корнелиуса вывел представителя Дании в основной этап Лиги чемпионов

Все было легко. Копенгаген вышел в основной раунд ЛЧ, выбив Базель
Getty Images/Global Images Ukraine.

Датский «Копенгаген» квалифицировался к основному этапу Лиги чемпионов, выбив в квалификации швейцарский «Базель», одержав минимальную домашнюю победу.

В первой половине игры команды присматривались друг к другу, почти не создавая голевых моментов. Были единичные моменты и у ворот Доминика Котарски, и у ворот Марвина Хица, но дело не дошло до забитых голов.

Во второй половине встречи преимущество имели швейцарцы, но все решил единственный гол, который забили хозяева. На 46-й минуте игры забитым мячом отличился форвард Андреас Корнелиус, который и подарил датскому гранду путевку в основной этап Лиги чемпионов. Добил швейцарців Юссуфа Мукоко, реализовав пенальти на 84 минуте игры.

Лига чемпионов. Ответный матч, 27 августа.

Копенгаген – Базель – 2:0 (первый матч 1:1)

Гол: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пенальті)

Копенгаген Базель Лига чемпионов Андреас Корнелиус Юссуфа Мукоко
