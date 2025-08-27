27 августа на Паркен пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Копенгаген встретится с Базелем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда за три с хвостиком десятилетия своего существования приучила к постоянным успехом. О полном доминировании речи не идет, но примерно раз в два года в столицу забирают очередной титул в местной Суперлиге. Так было и в последнее время, когда, упустив первое место в 2024-м году, его отвоевали в следующем розыгрыше, в непростой гонке опередив на финишной прямой Мидтьюлланд.

Неплохо, хотя и не без осечек, стартовав на внутренней арене, подопечные Якуба Нееструпа удачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов. Там выбили Дриту (2:0 и 1:0) и Мальме (0:0 и 5:0), да и нынешний раунд начался достаточно неплохо. По крайней мере, удалось не проиграть в Швейцарии, так что теперь нужно просто выиграть с любым счетом.

Базель

Клуб доминировал на национальном уровне почти полтора десятилетия, беря титулы почти без пауз. Но потом конкуренты, в первую очередь Янг Бойз, казалось бы, оттеснили уже бывшего фаворита на вторые роли. Тем неожиданнее был прошлый сезон, в котором удалось вернуться на вершину Суперлиги - впервые с 2017-го года. Вот только добившийся этого наставник ушел.

Его преемник, Маньин, пока выглядит таким, что проваливает сезон. В Суперлиге Швейцарии он с новыми подопечными успел проиграть уже дважды (правда, еще в двух случаях там выигрывали - но от обладателя титула ждали большего), и только в кубке оформили солидные 6:1, еще и на выезде, но соперником был скромнейший Биль-Бьен. Не занести однозначно в плюс и старт в Лиге чемпионов - дома Шакири быстро открыл счет, реализовав пенальти, но еще до перерыва гости оформили к итоговым 1:1.

Статистика личных встреч

В среду клубы сыграли впервые друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости навяжут борьбу. Датчане дома с таким соперником должны победить, решив все вопросы в основное время (коэффициент - 1,73).