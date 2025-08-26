Трансфер Шахтера, матчи Кубка Украины, неудачи Свитолиной и Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 августа.

1. Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе

Со стадии 1/16 финала в борьбу вступят Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье

2. Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе

18-летний бразилец переходит за 10 млн евро плюс 2 млн евро бонусами

3. Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

5. Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы. В седьмой раз!

В финале украинская команда переиграла сборную Англии

6. Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо

16-летний Рио Нгумоха забил победный гол в компенсированное время

7А. Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах

7В. Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде

Даяна в трех сетах уступила Павлюченковой в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке

7C. Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира

Рената Сарасуа за 3 часа обыграла Мэдисон Киз в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

7В. Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру

Петра Квитова уступила Диан Парри и завершила выступления на своем последнем турнире

8А. Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ

Состоялся очередной матч женской сборной Украины по волейболу

8В. Таблица 2-го тура женского ЧМ по волейболу. На каком месте Украина?

Состоялись матчи четвертого дня соревнований

9. Один из сильнейших боксеров мира потеряет титул чемпиона

Хильберто Мендоса сообщил важные новости о будущем титула Теренса Кроуфорда

10. 12 украинцев в Лиге 1 до Ильи Забарного. Кто они и как выступали

Вспоминаем всех наших соотечественников в сильнейшем дивизионе Франции