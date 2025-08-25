Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы. В седьмой раз!

Паралимпийская сборная Украины по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП завоевала золото чемпионата Европы 2025, который прошел с 15 по 23 августа в Лафборо (Великобритания). В турнире приняли участие 8 команд, разделенных на две группы.

Украина попала в группу A вместе с Англией, Испанией и Северной Ирландией. После ничьей с Испанией (0:0) сине-желтая команда обыграла Англию (1:0) и разгромила Северную Ирландию (8:2), заняв первое место в группе с 7 очками.

В полуфинале украинцы победили Германию (4:2), а в финале снова встретились с Англией. Счет открыл Виталий Романчук на 12-й минуте, но Гарри Бейкер быстро сравнял (1:1). На 42-й минуте Иван Доненко вновь вывел Украину вперед, а на 57-й Антон Балакай установил окончательный счет (3:1).

Таким образом, сборная Украины в седьмой раз в истории стала чемпионом Европы среди футболистов с последствиями ДЦП. Предыдущие триумфы были в 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2023 годах.

Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов. Украинец Иван Доненко стал лучшим бомбардиром турнира.

Состав сборной Украины, чемпиона Европы 2025: Богдан Дембик, Артем Шеремет, Иван Доненко, Богдан Кулинич, Виталий Романчук, Артем Гуринов, Виталий Трушев, Станислав Подольский, Эдгар Каграманян, Антон Балакай, Дмитрий Кравец, Артем Красильников, Анатолий Радовинчик, Ярослав Черныш.