Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы. В седьмой раз!
В финале украинская команда переиграла сборную Англии
Паралимпийская сборная Украины по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП завоевала золото чемпионата Европы 2025, который прошел с 15 по 23 августа в Лафборо (Великобритания). В турнире приняли участие 8 команд, разделенных на две группы.
Украина попала в группу A вместе с Англией, Испанией и Северной Ирландией. После ничьей с Испанией (0:0) сине-желтая команда обыграла Англию (1:0) и разгромила Северную Ирландию (8:2), заняв первое место в группе с 7 очками.
В полуфинале украинцы победили Германию (4:2), а в финале снова встретились с Англией. Счет открыл Виталий Романчук на 12-й минуте, но Гарри Бейкер быстро сравнял (1:1). На 42-й минуте Иван Доненко вновь вывел Украину вперед, а на 57-й Антон Балакай установил окончательный счет (3:1).
Таким образом, сборная Украины в седьмой раз в истории стала чемпионом Европы среди футболистов с последствиями ДЦП. Предыдущие триумфы были в 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2023 годах.
Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов. Украинец Иван Доненко стал лучшим бомбардиром турнира.
Состав сборной Украины, чемпиона Европы 2025: Богдан Дембик, Артем Шеремет, Иван Доненко, Богдан Кулинич, Виталий Романчук, Артем Гуринов, Виталий Трушев, Станислав Подольский, Эдгар Каграманян, Антон Балакай, Дмитрий Кравец, Артем Красильников, Анатолий Радовинчик, Ярослав Черныш.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта
Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы