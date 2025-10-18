Сборная Украины по ампфутболу проиграла Израилю на старте Лиги наций EAFF
Соревнования стартовали в Баку, столице Азербайджана
Сборная Украины по ампфутболу уступила в стартовом матче Лиги наций EAFF 2025 команде Израиля со счетом 0:2.
Следующие игры в азербайджанском Баку украинцы проведут 18 октября против Нидерландов и Бельгии.
Состав сборной Украины по ампфутболу
Вратари: Станислав Капля («Днепр» Черкассы), Юрий Дячук («Покрова» Львов), Владимир Матвиенко («Буревий» Киев).
Полевые игроки: Юрий Сущ, Валентин Осовский, Ярослав Качмар, Александр Чинчлей, Дмитрий Щегельский, Николай Алексіенко, Дмитрий Куць, Анатолий Медведюк, Николай Гатала (все – «Покрова» Львов), Михаил Соколян, Вадим Король (оба – «Хрестоносцы» Луцк), Иван Артюх («Шахтер Сталевые» Донецк).
Матчи сборной Украины в Лиге наций EAFF 2025
- 17.10.2025. 14:00. Израиль – Украина – 2:0
- 18.10.2025. 10:00. Украина – Нидерланды
- 18.10.2025. 14:00. Украина – Бельгия
- 19.10.2025. 16:00. Азербайджан – Украина
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:30 по Киеву
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб