  4. Сборная Украины по ампфутболу проиграла Израилю на старте Лиги наций EAFF
18 октября 2025, 03:17 | Обновлено 18 октября 2025, 03:36
Сборная Украины по ампфутболу проиграла Израилю на старте Лиги наций EAFF

Соревнования стартовали в Баку, столице Азербайджана

Сборная Украины по ампфутболу проиграла Израилю на старте Лиги наций EAFF
УАФ

Сборная Украины по ампфутболу уступила в стартовом матче Лиги наций EAFF 2025 команде Израиля со счетом 0:2.

Следующие игры в азербайджанском Баку украинцы проведут 18 октября против Нидерландов и Бельгии.

Состав сборной Украины по ампфутболу

Вратари: Станислав Капля («Днепр» Черкассы), Юрий Дячук («Покрова» Львов), Владимир Матвиенко («Буревий» Киев).

Полевые игроки: Юрий Сущ, Валентин Осовский, Ярослав Качмар, Александр Чинчлей, Дмитрий Щегельский, Николай Алексіенко, Дмитрий Куць, Анатолий Медведюк, Николай Гатала (все – «Покрова» Львов), Михаил Соколян, Вадим Король (оба – «Хрестоносцы» Луцк), Иван Артюх («Шахтер Сталевые» Донецк).

Матчи сборной Украины в Лиге наций EAFF 2025

  • 17.10.2025. 14:00. Израиль – Украина – 2:0
  • 18.10.2025. 10:00. Украина – Нидерланды
  • 18.10.2025. 14:00. Украина – Бельгия
  • 19.10.2025. 16:00. Азербайджан – Украина

Видеозапись матча

ампфутбол паралимпийская сборная Украины по футболу параспорт (спорт инвалидов) Израиль - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
