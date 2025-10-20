Лига наций EAFF. Сборная Украины по ампфутболу – победитель дивизиона C
Переиграв команду Азербайджана, сине-желтые поднялись в дивизион B
19 октября сборная Украины по ампфутболу провела заключительный матч в розыгрыше Лиги наций EAFF 2025 в дивизионе C. Матчи прошли в азербайджанском Баку.
Сине-желтая команда обыграла Азербайджан со счетом 3:1. Сначала соперник забил в свои ворота, затем гол с пенальти записал на свой счет Николай Алексеенко, а третий мяч сине-желтых провел Дмитрий Куць.
Набрав 9 очков, сборная Украины выиграла Лигу наций в дивизионе C и поднялась в дивизион B.
Состав сборной Украины по ампфутболу
Вратари: Станислав Капля («Днепр» Черкассы), Юрий Дячук («Покрова» Львов), Владимир Матвиенко («Буревей» Киев).
Полевые игроки: Юрий Сущ, Валентин Осовский, Ярослав Качмар, Александр Чинчлей, Дмитрий Щегельский, Николай Алексеенко, Дмитрий Куць, Анатолий Медведюк, Николай Гатала (все – «Покрова» Львов), Михаил Соколян, Вадим Король (оба – «Крестоносцы» Луцк), Иван Артюх («Шахтер Стальные» Донецк).
Матчи сборной Украины в Лиге наций EAFF 2025
- 17.10.2025. Израиль – Украина – 2:0
- 18.10.2025. Украина – Нидерланды – 2:1
- 18.10.2025. Украина – Бельгия – 4:0
- 19.10.2025. Азербайджан – Украина – 1:3
Видеозапись матча
Інфографіка
