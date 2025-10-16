Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Он выдал великолепную игру. Молодец!»
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2025, 12:38 | Обновлено 16 октября 2025, 12:39
741
0

Украинский специалист прокомментировал матчи сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский специалист Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал матчи сборной Украины с Исландией и Азербайджаном:

– Юрий Николаевич, как вам выступление сборной Украины в октябрьских матчах?
– В данной ситуации качество игры уходит на второй план. Главное, что в двух матчах был добыт максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хороший настрой, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира.

– После первых двух матчей только ленивый не критиковал сборную Украины. Победы над Исландией и Азербайджаном добавят уверенности нашей команде?
– Безусловно. Как оказывается, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу «сине-желтым» на Мундиаль. К тому же после возвращение в сборную великолепную игру выдал Руслан Малиновский, который в прошедших двух поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника «Дженоа». Молодец!

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Азербайджан - Украина Юрий Вернидуб ЧМ-2026 по футболу Руслан Малиновский
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
