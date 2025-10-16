Юрий ВЕРНИДУБ: «Он выдал великолепную игру. Молодец!»

Украинский специалист Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал матчи сборной Украины с Исландией и Азербайджаном:

– Юрий Николаевич, как вам выступление сборной Украины в октябрьских матчах?

– В данной ситуации качество игры уходит на второй план. Главное, что в двух матчах был добыт максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хороший настрой, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира.

– После первых двух матчей только ленивый не критиковал сборную Украины. Победы над Исландией и Азербайджаном добавят уверенности нашей команде?

– Безусловно. Как оказывается, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу «сине-желтым» на Мундиаль. К тому же после возвращение в сборную великолепную игру выдал Руслан Малиновский, который в прошедших двух поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника «Дженоа». Молодец!