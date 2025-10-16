Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»

В отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести два поединка: с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). На что мы можем рассчитывать через месяц эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал авторитетный отечественный тренер Юрий Вернидуб.

– Юрий Николаевич, как вам выступление сборной Украины в октябрьских матчах?

– В данной ситуации качество игры уходит на второй план. Главное, что в двух матчах был добыт максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хороший настрой, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира.

– После первых двух матчей только ленивый не критиковал сборную Украины. Победы над Исландией и Азербайджаном добавят уверенности нашей команде?

– Безусловно. Как оказывается, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу «сине-желтым» на Мундиаль. К тому же после возвращение в сборную великолепную игру выдал Руслан Малиновский, который в прошедших двух поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника «Дженоа». Молодец!

– Каким будет ваш прогноз на итоговое место сборной Украины в нынешнем отборочном турнире?

– Конечно, всем хотелось, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, а это гарантирует второе место. Если бы сейчас было бы другое время, может, и результат был бы другим. Не стоит забывать, что мы живем в состоянии войны. Наша сборная, как и клубы не имеют возможности играть международные поединки на своем поле, а это я вам скажу, дает неплохое преимущество соперникам.

Поэтому, думаю, путевку на чемпионат мира придется добывать через стыковые матчи. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все вышло.

Турнирная таблица после четырех туров

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Франция 4 3 1 0 9 - 3 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 10 2 УКРАИНА 4 2 1 1 8 - 7 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 7 3 Исландия 4 1 1 2 11 - 9 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 4 4 Азербайджан 4 0 1 3 2 - 11 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1 Полная таблица

Оставшиеся матчи в нашей отборочной группе

13.11.25

Азербайджан – Исландия

Франция – Украина

16.11.25