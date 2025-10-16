Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Авторитетный отечественный наставник считает, что второе место в отборе от Украины не убежит
В отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести два поединка: с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). На что мы можем рассчитывать через месяц эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал авторитетный отечественный тренер Юрий Вернидуб.
– Юрий Николаевич, как вам выступление сборной Украины в октябрьских матчах?
– В данной ситуации качество игры уходит на второй план. Главное, что в двух матчах был добыт максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хороший настрой, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира.
– После первых двух матчей только ленивый не критиковал сборную Украины. Победы над Исландией и Азербайджаном добавят уверенности нашей команде?
– Безусловно. Как оказывается, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу «сине-желтым» на Мундиаль. К тому же после возвращение в сборную великолепную игру выдал Руслан Малиновский, который в прошедших двух поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника «Дженоа». Молодец!
– Каким будет ваш прогноз на итоговое место сборной Украины в нынешнем отборочном турнире?
– Конечно, всем хотелось, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, а это гарантирует второе место. Если бы сейчас было бы другое время, может, и результат был бы другим. Не стоит забывать, что мы живем в состоянии войны. Наша сборная, как и клубы не имеют возможности играть международные поединки на своем поле, а это я вам скажу, дает неплохое преимущество соперникам.
Поэтому, думаю, путевку на чемпионат мира придется добывать через стыковые матчи. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все вышло.
Турнирная таблица после четырех туров
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
Оставшиеся матчи в нашей отборочной группе
13.11.25
-
Азербайджан – Исландия
-
Франция – Украина
16.11.25
-
Украина – Исландия
-
Азербайджан – Франция
