Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Экс-наставник «сине-желтых» считает, что для команды Сергея Реброва все решится в последнем туре
В отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести два поединка: с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). На что мы можем рассчитывать через месяц эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал бывший наставник главной команды страны Мирон Маркевич.
– Мирон Богданович, сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026 осталось провести два поединка. Каким будет ваш прогноз на итоговую позицию команды Сергея Реброва?
– Есть три варианта (улыбается). Но, считаю, что нам реально занять второе место.
– Во Франции будет сложно отобрать очки у хозяев, не говоря уже о победе?
– Французы, сыграв вничью с Исландии, в какой-то мере вернули интригу в нашу группу. В футболе всякое бывает. Но если реально смотреть на вещи, то команда Дидье Дешама выглядит сильнее и Украины, и Исландии, и тем более Азербайджана.
– То есть, матч года для нас состоится в Варшаве?
– Да. Для сборной Украины все будет решаться в последнем туре в противостоянии с Исландией.
– Азербайджан в состоянии попортить нервы французам и исландцам?
– Почему нет? Нам ведь они испортили настроение в сентябре. Думаю, Исландии на своем поле азербайджанцы в состоянии дать бой. Исходя из нынешней ситуации в группе, сборная Украины обязана занимать второе место и выходить в стыковые матчи.
Турнирная таблица после четырех туров
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
Оставшиеся матчи в нашей отборочной группе
13.11.25
-
Азербайджан – Исландия
-
Франция – Украина
16.11.25
-
Украина – Исландия
-
Азербайджан – Франция
