Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026

В отборочном турнире ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести два поединка: с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). На что мы можем рассчитывать через месяц эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал бывший наставник главной команды страны Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026 осталось провести два поединка. Каким будет ваш прогноз на итоговую позицию команды Сергея Реброва?

– Есть три варианта (улыбается). Но, считаю, что нам реально занять второе место.

– Во Франции будет сложно отобрать очки у хозяев, не говоря уже о победе?

– Французы, сыграв вничью с Исландии, в какой-то мере вернули интригу в нашу группу. В футболе всякое бывает. Но если реально смотреть на вещи, то команда Дидье Дешама выглядит сильнее и Украины, и Исландии, и тем более Азербайджана.

– То есть, матч года для нас состоится в Варшаве?

– Да. Для сборной Украины все будет решаться в последнем туре в противостоянии с Исландией.

– Азербайджан в состоянии попортить нервы французам и исландцам?

– Почему нет? Нам ведь они испортили настроение в сентябре. Думаю, Исландии на своем поле азербайджанцы в состоянии дать бой. Исходя из нынешней ситуации в группе, сборная Украины обязана занимать второе место и выходить в стыковые матчи.

Турнирная таблица после четырех туров

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Франция 4 3 1 0 9 - 3 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 10 2 УКРАИНА 4 2 1 1 8 - 7 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 7 3 Исландия 4 1 1 2 11 - 9 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 4 4 Азербайджан 4 0 1 3 2 - 11 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1 Полная таблица

Оставшиеся матчи в нашей отборочной группе

13.11.25

Азербайджан – Исландия

Франция – Украина

16.11.25