Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
18-летний бразилец переходит за 10 млн евро плюс 2 млн евро бонусами
18-летний бразилец Исаке Северино Силва будет выступать за донецкий Шахтер.
Согласованы окончательные детали трансфера 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе в донецкий клуб.
Инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях опубликовал пост-подтверждение трансфера Исаке с фирменной фразой: Here we go!
Как сообщил Романо, сумма сделки составляет 10 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов.
Хавбек Исаке уже отправился на медицинское обследование и заключение контракта с «горняками».
Ранее бразильский футболист попрощался со своими одноклубниками. В ближайшее время он присоединится к донецкой команде.
На трансфер Исаке также претендовали английские топ-клубы Манчестер Сити и Ливерпуль.
В сезоне-2025 Исаке провел 14 матчей за Флуминенсе и забил 2 гола, если учитывать все клубные турниры.
🟠⚫️🇧🇷 Shakhtar Donetsk agree deal to sign Isaque from Fluminense, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
€10m plus €2m add-ons, player now travelling for medical and contract signing. pic.twitter.com/z4Tfd1jR0s
