Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 02:05 | Обновлено 26 августа 2025, 02:24
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе

18-летний бразилец переходит за 10 млн евро плюс 2 млн евро бонусами

Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Исаке

18-летний бразилец Исаке Северино Силва будет выступать за донецкий Шахтер.

Согласованы окончательные детали трансфера 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе в донецкий клуб.

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях опубликовал пост-подтверждение трансфера Исаке с фирменной фразой: Here we go!

Как сообщил Романо, сумма сделки составляет 10 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов.

Хавбек Исаке уже отправился на медицинское обследование и заключение контракта с «горняками».

Ранее бразильский футболист попрощался со своими одноклубниками. В ближайшее время он присоединится к донецкой команде.

На трансфер Исаке также претендовали английские топ-клубы Манчестер Сити и Ливерпуль.

В сезоне-2025 Исаке провел 14 матчей за Флуминенсе и забил 2 гола, если учитывать все клубные турниры.

Николай Степанов
Alexander Киев
Легіонери до нас не поїдуть 🤣 скуління дирявих - це кайф 🫠 Браво Шахтар! Чудові трансфери ! 🤩
