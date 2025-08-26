Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе

18-летний бразилец Исаке Северино Силва будет выступать за донецкий Шахтер.

Согласованы окончательные детали трансфера 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе в донецкий клуб.

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях опубликовал пост-подтверждение трансфера Исаке с фирменной фразой: Here we go!

Как сообщил Романо, сумма сделки составляет 10 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов.

Хавбек Исаке уже отправился на медицинское обследование и заключение контракта с «горняками».

Ранее бразильский футболист попрощался со своими одноклубниками. В ближайшее время он присоединится к донецкой команде.

На трансфер Исаке также претендовали английские топ-клубы Манчестер Сити и Ливерпуль.

В сезоне-2025 Исаке провел 14 матчей за Флуминенсе и забил 2 гола, если учитывать все клубные турниры.