18-летний бразилец Исаке Северино Силва может стать игроком донецкого Шахтера.

Горняки согласовали трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе.

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности по переходу хавбека Исаке.

Бразильский футболист уже попрощался со своими одноклубниками и в ближайшее время присоединится к украинской команде.

На трансфер Исаке также претендовали английские клубы-гранды Ливерпуль и Манчестер Сити

ВИДЕО. Как играет Исаке, который близок к трансферу из Флуминенсе в Шахтер