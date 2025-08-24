Украина. Премьер лига24 августа 2025, 04:23 | Обновлено 24 августа 2025, 04:43
ВИДЕО. Как играет Исаке, который близок к трансферу из Флуминенсе в Шахтер
18-летний атакующей хавбек может вскоре стать футболистом донецкого клуба
18-летний бразилец Исаке Северино Силва может стать игроком донецкого Шахтера.
Горняки согласовали трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе.
Донецкий «Шахтер» достиг договоренности по переходу хавбека Исаке.
Бразильский футболист уже попрощался со своими одноклубниками и в ближайшее время присоединится к украинской команде.
На трансфер Исаке также претендовали английские клубы-гранды Ливерпуль и Манчестер Сити
