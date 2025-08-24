Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как играет Исаке, который близок к трансферу из Флуминенсе в Шахтер
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 04:23 | Обновлено 24 августа 2025, 04:43
18-летний атакующей хавбек может вскоре стать футболистом донецкого клуба

ФК Флуминенсе. Исаке

18-летний бразилец Исаке Северино Силва может стать игроком донецкого Шахтера.

Горняки согласовали трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Флуминенсе.

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности по переходу хавбека Исаке.

Бразильский футболист уже попрощался со своими одноклубниками и в ближайшее время присоединится к украинской команде.

На трансфер Исаке также претендовали английские клубы-гранды Ливерпуль и Манчестер Сити

Николай Степанов
