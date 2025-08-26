Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.08.2025 22:00 – FT 2 : 3
Ливерпуль
Англия
26 августа 2025, 00:05 | Обновлено 26 августа 2025, 01:00
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо

16-летний Рио Нгумоха забил победный гол в компенсированное время

Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» уступил в ярком поединке против «Ливерпуль» (2:3) на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля (1:0).

В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

После перерыва Уго Экитике удвоил перевес Ливерпуля (2:0), но затем у Ньюкасла Бруно Гимараеш отыграл один мяч (162).

Казалось, что спасительный гол для сорок забил Вильям Осула на 88-й минуте матча (2:2).

Однако Ливерпуль в компенсированное время вырвал победу. 16-летний форвард Рио Нгумоха забил победный гол на 90+10 минуте.

Ливерпуль после двух туров набрал 6 очков и входит в группу лидеров с Арсеналом и Тоттенхэмом. У Ньюкасла осталось 1 очко.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3

Голы: Бруно Гимараеш, 57, Осула, 88 – Гравенберх, 35, Экитике, 46, Нгумоха, 90+10

Удаление: Гордон, 45+3 (Ньюкасл)

Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Холл, 76), Шер (Тиав, 81), Берн, Ливраменто, Бруно Гимараеш, Тонали (Майли, 66), Жоэлинтон (Рэмзи, 76), Эланга, Гордон, Барнс (Осула, 76)

Ливерпуль: Алиссон, Собослаи, Конате, Ван Дейк, Керкез, Джонс (Эллиотт, 90+6), Гравенберх, Салах (Ендо, 90+12), Вирц (Бредли, 80), Гакпо (Нгумоха, 90+6), Экитике (Кьеза, 80)

Предупреждения: Берн, 44, Бруно Гимараес, 47 – Гравенберх, 8, Конате, 25, Брэдли, 87

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Rio Ngumoha (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
45’ +3
Энтони Гордон (Ньюкасл) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
