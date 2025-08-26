Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3. Триллер и яркая точка на 90+10 мин. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» уступил в ярком поединке против «Ливерпуль» (2:3) на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля (1:0). В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.
После перерыва Уго Экитике удвоил перевес Ливерпуля (2:0), но затем у Ньюкасла Бруно Гимараеш отыграл один мяч (162). Казалось, что спасительный гол для сорок забил Вильям Осула на 88-й минуте матча (2:2).
Однако Ливерпуль в компенсированное время вырвал победу. 16-летний форвард Рио Нгумоха забил победный гол на 90+10 минуте.
АПЛ. 2-й тур, 25 августа
Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3
Голы: Бруно Гимараеш, 57, Осула, 88 – Гравенберх, 35, Экитике, 46, Нгумоха, 90+10
Удаление: Гордон, 45+3 (Ньюкасл)
Видео голов и обзор матча
События матча
