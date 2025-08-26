Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3. Триллер и яркая точка на 90+10 мин. Видео голов
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.08.2025 22:00 – FT 2 : 3
Ливерпуль
Англия
26 августа 2025, 00:48 | Обновлено 26 августа 2025, 01:00
41
0

Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3. Триллер и яркая точка на 90+10 мин. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» уступил в ярком поединке против «Ливерпуль» (2:3) на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля (1:0). В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

После перерыва Уго Экитике удвоил перевес Ливерпуля (2:0), но затем у Ньюкасла Бруно Гимараеш отыграл один мяч (162). Казалось, что спасительный гол для сорок забил Вильям Осула на 88-й минуте матча (2:2).

Однако Ливерпуль в компенсированное время вырвал победу. 16-летний форвард Рио Нгумоха забил победный гол на 90+10 минуте.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3

Голы: Бруно Гимараеш, 57, Осула, 88 – Гравенберх, 35, Экитике, 46, Нгумоха, 90+10

Удаление: Гордон, 45+3 (Ньюкасл)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Rio Ngumoha (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
45’ +3
Энтони Гордон (Ньюкасл) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
По теме:
Точный удар. Гравенберх впервые с апреля 2024 года забил за Ливерпуль
Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль Ньюкасл удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бруно Гимараеш Энтони Гордон Ньюкасл - Ливерпуль Райан Гравенберх Уго Экитике Вильям Осула Рио Нгумоха
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
