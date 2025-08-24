В понедельник, 25 августа состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ньюкасл

В предыдущем сезоне чемпионата коллектив набрал 66 очков и занял 5 место, обойдя «Астон Виллу» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов. Эта позиция позволит «сорокам» во второй раз за период управления арабских владельцев принять участие в Лиге чемпионов. Еще одним приятным достижением команды стал первый за 70 лет национальный трофей на национальном уровне – «Ньюкасл» торжествовал в Кубке Карабао, где в финале победил «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Трансферное окно клуба нельзя назвать слишком удачным. Хотя «бело-черным» удалось подписать Джейкоба Рэмзи, Малика Тчау, Энтони Элангу и взять в аренду Аарона Рамсдешла, множество других игроков отказались от перехода в состояние «сорок». В 1-м туре АПЛ коллектив сыграл в нулевую ничью против «Астон Виллы».

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии в прошлом сезоне Премьер-лиги завоевали 84 балла, обойдя своих ближайших соперников, «Арсенал», на 10 зачетных пунктов. Однако не очень повезло команде в других турнирах – Карабао Кап, как уже упоминалось ранее, был проигран в финале, из Кубка Англии «красные вылетели в 1/16 от «Плимута», а в Лиге у чемпионов «Ливерпуль» уступил «ПСЖ» на стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок в начале августа также был проигран в серии пенальти против «Кристал Пелас».

Летом состав команды значительно изменился, ведь произошло много трансферов как на вход, так и на выход. Атака была усилена Вирцом и Экитике (зато Диас и Нуньес покинули клуб), а защиту укрепили такими футболистами как Фримпонг, Керкеш и Леони. В 1-м раунде нового сезона чемпионата «Ливерпуль» победил «Борнмут» со счетом 4:2.

Личные встречи

В прошлых 10-х играх между клубами наблюдается полная доминация «Ливерпуля», на счету «Красных» 7 побед, также еще 2 игры завершились вничью.

Единственная победа «Ньюкасла» за этот отрезок произошла в финале Кубка Карабао в марте 2025 года.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» продолжается уже 9 игр подряд (учитывая игры предсезонной подготовки).

«Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже в течение 12 игр.

За 19 выездных игр в прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» набрал 38 матчей – лучший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Бьорн, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Бруно – Барнс, Гордон, Эланга

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс – Собослай, Макалистер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.51.