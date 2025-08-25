Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.08.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Англия
25 августа 2025, 16:41 | Обновлено 25 августа 2025, 16:48
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 22:00 по Киеву матч АПЛ

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Ливерпуль Ньюкасл - Ливерпуль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
