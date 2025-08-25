В понедельник, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

