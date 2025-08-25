Англия25 августа 2025, 16:41 | Обновлено 25 августа 2025, 16:48
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 22:00 по Киеву матч АПЛ
В понедельник, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Ливерпуль
|
