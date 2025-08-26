Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Рената Сарасуа за 3 часа обыграла Мэдисон Киз в первом раунде мейджора в Нью-Йорке
Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 6) неожиданно быстро завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Мексики и 82-й ракетки мира Ренаты Сарасуа за 3 часа и 13 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Мэдисон Киз (США) [6] – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7
За матч Киз допустила 89 невынужденных ошибок.
Сарасуа взяла реванш у Киз за поражение в первом круге Ролан Гаррос 2024. Следующей соперницей Ренаты будет француженка Диан Парри, которая на старте мейджора обыграла Петру Квитову.
Сарасуа провела седьмой поединок против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA и добыла первую победу.
