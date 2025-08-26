Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Australian Open
26 августа 2025, 02:13 | Обновлено 26 августа 2025, 02:15
164
1

Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира

Рената Сарасуа за 3 часа обыграла Мэдисон Киз в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

26 августа 2025, 02:13 | Обновлено 26 августа 2025, 02:15
164
1
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рената Сарасуа и Мэдисон Киз

Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 6) неожиданно быстро завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Мексики и 82-й ракетки мира Ренаты Сарасуа за 3 часа и 13 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Мэдисон Киз (США) [6] – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7

За матч Киз допустила 89 невынужденных ошибок.

Сарасуа взяла реванш у Киз за поражение в первом круге Ролан Гаррос 2024. Следующей соперницей Ренаты будет француженка Диан Парри, которая на старте мейджора обыграла Петру Квитову.

Сарасуа провела седьмой поединок против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA и добыла первую победу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Рената Сарасуа Мэдисон Киз US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 25 августа 2025, 21:17 15
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 44
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25.08.2025, 03:56
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Теннис | 25.08.2025, 19:06
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Тепер, коли шлях розчищено, буде особливо прикро, якщо Марта спіткнеться вже на старті. Бултер зараз не торт, але для Марти налаштуватися на перше коло завжди є завданням з зірочкою.
Ответить
0
Популярные новости
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем