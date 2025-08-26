Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Элина уступила оппонентке в двух сетах, сумев взять всего шесть геймов.

US Open 2025. 1/64 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:4

Во второй партии Свитолина подарила надежду на камбек, отыгравшись со счета 1:5 на 4:5. К сожалению, в 10-м гейме Анна все-таки сумела подать на матч.

Элина провела третье очное противостояние против Бондар. Все встречи были сыграны в 2025 году на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос и Уимблдоне победы одержала Свитолина.

Элина стала уже третьей представительницей Украины, которая вылетела с US Open в первом же круге. Ранее мейджор в Нью-Йорке покинули Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. 26 августа на слэме в США стартует последняя украинка – Марта Костюк.

Следующей соперницей Бондар будет Мария Саккари из Греции, которая в 1/64 финала справилась с Татьяной Марией.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine