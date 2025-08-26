Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
US Open
26 августа 2025, 03:23 | Обновлено 26 августа 2025, 03:35
829
13

Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах

26 августа 2025, 03:23 | Обновлено 26 августа 2025, 03:35
829
13
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Элина уступила оппонентке в двух сетах, сумев взять всего шесть геймов.

US Open 2025. 1/64 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:4

Во второй партии Свитолина подарила надежду на камбек, отыгравшись со счета 1:5 на 4:5. К сожалению, в 10-м гейме Анна все-таки сумела подать на матч.

Элина провела третье очное противостояние против Бондар. Все встречи были сыграны в 2025 году на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос и Уимблдоне победы одержала Свитолина.

Элина стала уже третьей представительницей Украины, которая вылетела с US Open в первом же круге. Ранее мейджор в Нью-Йорке покинули Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. 26 августа на слэме в США стартует последняя украинка – Марта Костюк.

Следующей соперницей Бондар будет Мария Саккари из Греции, которая в 1/64 финала справилась с Татьяной Марией.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Элина Свитолина Анна Бондар US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Футбол | 26 августа 2025, 00:05 19
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо

16-летний Рио Нгумоха забил победный гол в компенсированное время

Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25.08.2025, 03:56
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Теннис | 26.08.2025, 02:13
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Еліна взагалі колись ламала ракетки? Але поразка справді честно кажучи позорна. 41 невимушена помилка(при такому рахунку), 8 подвійних, абсолютно нічого не летіло, помилки в простих місцях, купа психів. Найгірший матч Еліни, що я бачив, з часів після родів (не по рахунку, а саме по якості гри). Що ж, удачі в підготовці до кінцівки сезону та Австралії й якщо з такою "якісною та потужною" підготовкою хоча б одна з наших дівчат(а лише й одна залишилась) дійте до другого кола(що не є стовідсотково), то це буде шалений успіх.
Ответить
+2
Брэд Питт
Думаю у Елі можливо був траур, так як була чорна стрічка в волоссі. 
Ответить
0
aleks8-48
Якщо в 30 років робити по дві-три подвійні в одному геймі,без жодного удару по лінії,та майже відсутність гри на протихід і це на ВШ! То треба або закінчувати з тенісом і займатись благодійністью та вихованню дитину,що в неї добре виходить,або йти шляхом Лесі та Гелі.
Ответить
0
Vlad Holl
Давно скільки лайна в один день не їли ! І Еліна виявилася повністю не готова до такого турніру. Відсутність якісної гри вже навіть не вражає .
Ответить
0
introvert
От вам і "шикарна сітка"))
Вимкнув по завершенню марафонського четвертого гейму. Далі відслідковував лише рахунок на флешскорі, і не соромлюсь цього. Коли Еліна віддає свій програмний і коронний більш як десятихвилинний гейм, і робить це в стилі "зароблю-но я мільйон брейкпойнтів і похерю їх максимально безглуздим чином, хиблячи там, де схибити практично неможливо" - це чіткий сигнал, що сподіватися немає на що. Краще одразу вимкнути те ходіння по муках і не ятрити душевні рани.
Не знаю, що це взагалі таке було, та й байдуже. Гра не затягнулась, ще є час поспати, і це сьогодні єдиний позитив. 
Ответить
0
Disiny7
Нема шо обговорювати, це срака повна. Щось пороблено з цим US-open. Щось подібне чекає завтра і на Мартулю
Ответить
0
Arera
Похоже действительно какое-то горе в семье у Свитолиной. Может хомячок сдох. Завтра узнаем.
Ответить
-1
Анна Савоськіна
Що то було, як так, та ще й від угорки, Еліно, Еліно((((
Ответить
-1
Карабас Барабас
вічно перспективна
Ответить
-2
Брэд Питт
Слабкий характер у Елі. Нічого, завтра наша Київляночка покаже насильніший київський характер
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
М-Харьков 1925
Как же так, харьковчаночка? Мы надеялись на твой дебютный титул на Grand Slam...!
После победы М1925 в кубке мы все были в эйфории, а сейчас очень расстроены.
Теперь только Маккаби в четверг может вернуть радость в нашу Первую Столицу!
Ответить
-6
Популярные новости
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем