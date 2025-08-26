Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Элина уступила оппонентке в двух сетах, сумев взять всего шесть геймов.
US Open 2025. 1/64 финала
Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:4
Во второй партии Свитолина подарила надежду на камбек, отыгравшись со счета 1:5 на 4:5. К сожалению, в 10-м гейме Анна все-таки сумела подать на матч.
Элина провела третье очное противостояние против Бондар. Все встречи были сыграны в 2025 году на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос и Уимблдоне победы одержала Свитолина.
Элина стала уже третьей представительницей Украины, которая вылетела с US Open в первом же круге. Ранее мейджор в Нью-Йорке покинули Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. 26 августа на слэме в США стартует последняя украинка – Марта Костюк.
Следующей соперницей Бондар будет Мария Саккари из Греции, которая в 1/64 финала справилась с Татьяной Марией.
