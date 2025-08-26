Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена возможная соперница Свитолиной в 1/32 финала US Open 2025
US Open
26 августа 2025, 02:01 | Обновлено 26 августа 2025, 02:05
93
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 64) может стать соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 15) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.

Саккари пробилась во второй раунд мейджора в Нью-Йорке после победы над представительницей Германии Татьяной Марией (WTA 42) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:2

Саккари и Мария провели четвертое очное противостояние. Мария в четвертый раз одолела Татьяну.

Элина выйдет на Саккари, если в первом круге US Open одолеет Анну Бондар из Венгрии.

Ранее Свитолина пять раз играла против Саккари. Счет 3:2 в пользу украинки. В частности, Элина и Мария сыграли между собой и в 2025 году – в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде викторию отпраздновала Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Мария Саккари Татьяна Мария US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
