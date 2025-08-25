Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 10:39
Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Коллаж Sport.ua

В ночь на 26 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Поединок состоится четвертым запуском на Grandstand после игры Ботик ван де Зандсхулп – Руне. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 1/32 финала поборется либо против Марии Саккари, либо против Татьяны Марии.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
