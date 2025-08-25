ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Евгений подписал контракт с «Черноморцем»
Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании бывшего центрального защитника национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Евгения Хачериди.
Детали сотрудничества между клубом Первой лиги Украины и 38-летним футболистом пока неизвестны.
Интересно, что в последний раз на профессиональном уровне Евгений Хачериди играл еще 5 лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского «Динамо».
Ранее Евгений Хачериди ответил, почему больше не работает в структуре «Динамо».
