Украина. Первая лига
25 августа 2025, 16:02 |
4650
12

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

25 августа 2025, 16:02 |
4650
12
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ФК Черноморец. Евгений Хачериди

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании бывшего центрального защитника национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Евгения Хачериди.

Детали сотрудничества между клубом Первой лиги Украины и 38-летним футболистом пока неизвестны.

Интересно, что в последний раз на профессиональном уровне Евгений Хачериди играл еще 5 лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского «Динамо».

Ранее Евгений Хачериди ответил, почему больше не работает в структуре «Динамо».

Евгений Хачериди Черноморец Одесса трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
MaximusOne
Хачеріді, Ракицький, ще Чигиринського залишилось підписати.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Maks23
Ждёмс усиление в нападение...есть свободные агенты ...шевченко ..ребров.. шацких..
Ответить
+3
Vbolivalnyk-Peter
Ну "фсьо" - тепер захист Чорноморця - залізобетон. Залишилося покликати Селезньова та Міланського - і можна "рвати" всіх ....
Ответить
+1
alex.belogubko
ЧО нужен нападающий с опытом работы в УПЛ и за рубежом
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
CheMP
мощно. ждём Гармаша 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
mastorent
когда-то смеялись с лысого, а сейчас на фоне дворовой защиты в исполнении михавки-дубинчака-биловара с теплотой вспоминаешь хача с видой в центре защиты + д. силвой и даже дураком антунешом по флангам.
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Лужного ще підпишіть.
Ответить
0
Andromed
ну мати двох супер досвідчених захисників точно піде на користь Чорноморцю
Ответить
0
Перець
челендж з Роналду та Мессі хто довше грати буде
Ответить
0
