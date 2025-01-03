Победа Интера, успех Калининой, Украина и Тур де Ски, фиаско медиасборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 января.

1. Без огня, без сенсации. Интер одолел Аталанту в Суперкубке Италии

Команду Индзаги теперь будет ожидать либо локальное, либо всеитальянское дерби

2А. Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена

Ангелина переиграла Кимберли Биррелл в трех сетах на соревнованиях WTA 500 в Австралии

2B. КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»

Ангелина во флеш-интервью прокомментировала победу над Кимберли Биррелл в Брисбене

3. Коноплянка не забил. Украина уступила Турции на старте ЧМ по медиафутболу

Сине-желтые сыграют в утешительном раунде против Марокко

4A. Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах

15 января горняки в Турции сыграют товарищеский поединок против команды Лудогорец

4B. Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19

На сборы отправятся Денис Дикий, Владислав Герич, Матвей Пономаренко

5А. Без сенсации. Определен первый полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею

Швеция не без проблем обыграла Латвию

5B. Забросили 7 шайб. Чемпион вышел в полуфинал молодежного ЧМ

Сборная США легко переиграла Швейцарию

6A. Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха

Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом

6B. Неожиданное заявление. В УПЛ отреагировали на слияние Карпат и Руха

В УПЛ не получали никакого официального обращения по ситуации

6C. Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха

Львовская команда начнет подготовку в обновленном составе 10 января

7. Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером

Уордли теперь первый номер организации

8A. «Они все знали». Появилось объяснение отсутствия украинцев на Тур де Ски

Тренер сборной Украины Александр Пуцко разложил все по полочкам

8B. Турне четырех трамплинов. Успешное выступление Чофенига, Марусяк – 41-й

В городе Гармиш-Партенкирхен прошел второй этап соревнования

9A. Готовы идти на жертвы. Трабзонспор вернулся к переговорам по Зубкову

Футболист «Шахтера» и сборной Украины – № 1 в списке трансферных приоритетов «бордово-синих»

9B. Коринтианс договорился об аренде хавбека Шахтера

Майкон остается в стане «тимау» и на весь 2025 год

10. Слияние двух лун. Как в украинском футболе клубы объединялись

Sport.ua – о ранее известных случаях объединения двух футбольных клубов в один проект