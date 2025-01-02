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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 18:10 | Обновлено 02 января 2025, 18:48
863
0

Коринтианс договорился об аренде хавбека Шахтера

Майкон остается в стане «тимау» и на весь 2025 год

02 января 2025, 18:10 | Обновлено 02 января 2025, 18:48
863
0
Коринтианс договорился об аренде хавбека Шахтера
globo.com. Майкон

Бразильский «Коринтианс» успешно завершил переговорный процесс по 27-летнему хавбеку «Шахтера» Майкону.

Сообщается, что бразильский и украинский клубы договорились о годичной аренде Майкона, контракт по которой будет подписан в ближайшие дни.

Финансовые подробности соглашения пока остаются неизвестными, однако за две предыдущие аренды хавбека «Коринтианс» каждый раз платил «горнякам» по 500 тысяч евро.

Уже 7 января «Коринтианс» начнет предсезонную подготовку и, как ожидается, Майкон присоединится к команде.

Сезон-2024 выдался крайне неудачным для хавбека из-за тяжелой травмы колена, которую Майкон залечивал более чем полгода и только сейчас готов вернуться на поле.

Напомним, Майкон играет за «Коринтианс» на правах аренды с апреля 2022 года. Каждый раз «тимау» удавалось согласовывать с «горняками» пролонгацию соглашения.

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Майкон Коринтианс Шахтер Донецк аренда игрока трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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