Коринтианс договорился об аренде хавбека Шахтера

Бразильский «Коринтианс» успешно завершил переговорный процесс по 27-летнему хавбеку «Шахтера» Майкону.

Сообщается, что бразильский и украинский клубы договорились о годичной аренде Майкона, контракт по которой будет подписан в ближайшие дни.

Финансовые подробности соглашения пока остаются неизвестными, однако за две предыдущие аренды хавбека «Коринтианс» каждый раз платил «горнякам» по 500 тысяч евро.

Уже 7 января «Коринтианс» начнет предсезонную подготовку и, как ожидается, Майкон присоединится к команде.

Сезон-2024 выдался крайне неудачным для хавбека из-за тяжелой травмы колена, которую Майкон залечивал более чем полгода и только сейчас готов вернуться на поле.

Напомним, Майкон играет за «Коринтианс» на правах аренды с апреля 2022 года. Каждый раз «тимау» удавалось согласовывать с «горняками» пролонгацию соглашения.