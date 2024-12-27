Переговоры идут хорошо. Бразильский клуб общается с Шахтером по хавбеку

Бразильский «Коринтианс» активно ведет кадровую работу по формированию состава первой команды на сезон-2025.

«Тимау» хотят сохранить в своих рядах хавбека «Шахтера» Майкона, который на правах аренды выступает за команду с весны 2022 года, однако большую часть сезона-2024 пропустил из-за тяжелой травмы колена.

Сперва сообщалось, что «Коринтианс» согласовал с Майконом вопрос снижения зарплатных требований, а теперь бразильский клуб контактирует с «Шахтером» об аренде хавбека на сезон-2025. И пока, как информируют бразильские СМИ, переговоры с украинцами у «тимау» идут хорошо.

Контракт Майкона с «горняками» рассчитан до конца 2026 года.

Ранее «Коринтианс» заплатил «Шахтеру» в общей сложности 1 миллион евро за аренды Майкона и в этот раз, вероятнее всего, речь также пойдет о платной аренде.