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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 18:45 |
1956
1

Хавбек согласился на понижение зарплаты, чтоб не возвращаться в Шахтер

Майкон хочет остаться в «Коринтиансе»

16 декабря 2024, 18:45 |
1956
1
Хавбек согласился на понижение зарплаты, чтоб не возвращаться в Шахтер
ФК Коринтианс. Майкон

Бразильский «Коринтианс» согласовал финансовые условия потенциального продления сотрудничества с 27-летним хавбеком Майконом.

Футболист, контракт которого принадлежит «Шахтеру», выразил готовность пойти на уменьшение заработной платы, на чем настаивало руководство «тимау».

Теперь «Коринтианс» будет готовить официальное предложение донецкому клубу об аренде Майкона на сезон-2025 в бразильской Серии А.

Еще весной Майкон получил травму крестообразных связок колена, по причине чего не выходил на поле, а к полноценным тренировкам, как ожидается, сможет приступить в январе 2025-го.

В Украину Майкон возвращаться не хочет, так как в стране продолжается активная фаза войны.

Весной нынешнего года спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна давал понять, что донецкий клуб был бы не прочь вернуть Майкона.

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Майкон Коринтианс трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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serhiy
Хтоб сумнівався ,кому та помийка потрібна. 
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