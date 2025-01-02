Неожиданное заявление. В УПЛ отреагировали на слияние Карпат и Руха

В УПЛ прокомментировали слияние львовского «Руха» с «Карпатами» в следующем сезоне чемпионата. Дирекция Премьер-лиги пока не получала соответствующих документов.

«В настоящее время мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес Украинской Премьер-Лиги относительно информации на сайтах ФК «Карпаты» и ФК «Рух» о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25», – говорится в заявлении УПЛ.

На официальных сайтах клубов «Карпаты» и «Рух» появились сообщения об объединении двух клубов. Это произойдет с сезона 2025/26, а текущий чемпионат команды доиграют по отдельности. Основная команда будет создана на базе «Карпат», а «Рух» с лета 2025 года будет заниматься академией клуба.

Первую часть сезона УПЛ «Карпаты» завершили на 6-й позиции с 24 очками, у «Руха» 23 пункта и 7-е место.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал слияние команды с «Карпатами», рассказав, кто будет играть за «желто-черных» во второй части сезона.