Лунин продлил контракт, Ребров поймал волну хейта, отставки не будет
Главные новости за 11 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 сентября.
1. Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Украинский голкипер получил новое четырехлетнее соглашение
2. СУРКИС: «Надо набраться терпения, а не обвинять во всем Реброва»
Президент «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг сборной Украины
3. Отставки Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины
В УАФ полностью доверяют Сергею Реброву
4. «Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026
5. Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение
6A. Шахматная Олимпиада. Без Эльянова и сестер Музычук, но с Иванчуком и Осьмак
Анонсируем крупнейший мировой шахматный форум
6B. Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
На старт вышли 196 мужских и 182 женских сборных, будет сыграно по 11 туров
7A. Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Юлия одолела Диан Парри во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Монастире
7B. Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке
Анастасия завершила борьбу на WTA 125 в Любляне
8. Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
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9B. Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч
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10, Караван лает, Ребров идет
О неозвученной отставке главного тренера сборной Украины
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