Лунин продлил контракт, Ребров поймал волну хейта, отставки не будет

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 сентября.

1. Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом

Украинский голкипер получил новое четырехлетнее соглашение

2. СУРКИС: «Надо набраться терпения, а не обвинять во всем Реброва»

Президент «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг сборной Украины

3. Отставки Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины

В УАФ полностью доверяют Сергею Реброву

4. «Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу

Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026

5. Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины

Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение

6A. Шахматная Олимпиада. Без Эльянова и сестер Музычук, но с Иванчуком и Осьмак

Анонсируем крупнейший мировой шахматный форум

6B. Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед

На старт вышли 196 мужских и 182 женских сборных, будет сыграно по 11 туров

7A. Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

Юлия одолела Диан Парри во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Монастире

7B. Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке

Анастасия завершила борьбу на WTA 125 в Любляне

8. Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться

Легендарный боксер выделил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

9A. Аналог Челси в Первой лиге. Почему путь Металлиста 1925 вызывает вопросы

Анализируем старт харьковчан в новом сезоне и их агрессивную трансферную политику

9B. Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч

Выделяем фаворитов в борьбе за престижную награду

10, Караван лает, Ребров идет

О неозвученной отставке главного тренера сборной Украины