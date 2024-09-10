Ингулец определился, победа Франции, гол Холанда, поражение юниоров U-19
Главные новости за 9 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 сентября.
1A. Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади
Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций
1B. Группа смерти. Франция обыграла Бельгию, Италия одолела Израиль. Кто лидер?
Французы победили с голами Коло Муани и Дембеле, а за итальянцев забили Фраттези и Кин
1C. Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка
Словенец Беньямин Шешко и Керем Актюркоглу из Турции оформили хет-трики
2. Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче
В первом тайме хозяева поля забили два мяча и не реализовали пенальти
3A. Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе
3B. Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ
У президента клуба есть время до 10 сентября 14:00, чтобы принять решение
4. Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций
5A. А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?
Вячеслав Танковский больше не является футболистом волков
5B. Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси
6. Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации
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