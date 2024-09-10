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Другие новости
10 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:01
776
0

Ингулец определился, победа Франции, гол Холанда, поражение юниоров U-19

Главные новости за 9 сентября на Sport.ua

10 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:01
776
0
Ингулец определился, победа Франции, гол Холанда, поражение юниоров U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 сентября.

1A. Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади
Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций

1B. Группа смерти. Франция обыграла Бельгию, Италия одолела Израиль. Кто лидер?
Французы победили с голами Коло Муани и Дембеле, а за итальянцев забили Фраттези и Кин

1C. Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка
Словенец Беньямин Шешко и Керем Актюркоглу из Турции оформили хет-трики

2. Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче
В первом тайме хозяева поля забили два мяча и не реализовали пенальти

3A. Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе

3B. Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ
У президента клуба есть время до 10 сентября 14:00, чтобы принять решение

4. Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций

5A. А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?
Вячеслав Танковский больше не является футболистом волков

5B. Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

6. Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации
Полтавская команда за выход в групповой раунд сыграет с шотландским Селтиком

7. Цуренко проиграла уроженке Киева и вылетела из турнира WTA 250 в Монастире
Леся в двух сетах уступила Еве Лис в 1/16 финала соревнований в Тунисе

8. Усик и еще топ-9 украинских супертяжей по версии Boxrec
О тех, кто придет на смену абсолютному чемпиону

9. Роглич повторил рекорд Эраса, первый подиум О’Коннора. Итоги Вуэльты-2024
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10. Осимхен против всех: как лучший бомбардир Серии А оказался в Турции
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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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