Ингулец определился, победа Франции, гол Холанда, поражение юниоров U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 сентября.

1A. Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций

1B. Группа смерти. Франция обыграла Бельгию, Италия одолела Израиль. Кто лидер?

Французы победили с голами Коло Муани и Дембеле, а за итальянцев забили Фраттези и Кин

1C. Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка

Словенец Беньямин Шешко и Керем Актюркоглу из Турции оформили хет-трики

2. Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче

В первом тайме хозяева поля забили два мяча и не реализовали пенальти

3A. Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ

Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе

3B. Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ

У президента клуба есть время до 10 сентября 14:00, чтобы принять решение

4. Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике

Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций

5A. А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?

Вячеслав Танковский больше не является футболистом волков

5B. Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

6. Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации

Полтавская команда за выход в групповой раунд сыграет с шотландским Селтиком

7. Цуренко проиграла уроженке Киева и вылетела из турнира WTA 250 в Монастире

Леся в двух сетах уступила Еве Лис в 1/16 финала соревнований в Тунисе

8. Усик и еще топ-9 украинских супертяжей по версии Boxrec

О тех, кто придет на смену абсолютному чемпиону

9. Роглич повторил рекорд Эраса, первый подиум О’Коннора. Итоги Вуэльты-2024

Подведение итоги заключительного Гран тура сезона

10. Осимхен против всех: как лучший бомбардир Серии А оказался в Турции

О непростой ситуации звездного нигерийца