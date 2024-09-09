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09 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:00
606
0

Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче

В первом тайме хозяева поля забили два мяча и не реализовали пенальти

09 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:00
606
0
Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) провела второй спарринг со сборной Швейцарии U-19.

Товарищеский матч прошел в городе Виль на арене Спортпарк Бергхольц.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме хозяева поля забили два мяча и не реализовали пенальти. Во втором тайме Руслан Выдыш отквитал один гол. Игра закончилась поражением украинской команды (1:2).

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочный сбор в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (2:2).

Товарищеский матч

Виль (Швейцария), 8 сентября

Швейцария U-19 – Украина U-19 – 2:1

Голы: Дербачи, 33, Шрайбер, 38 – Выдыш, 71

Незабитый пенальти: Джемалия, 43

Швейцария U-19: Вельти (Обер, 46), Меили, Джемалия, Майер (Цимба, 67), Лентини (Лонджа, 74), Окафор (Паренте, 67), Грандо (Греко, 67), Джордан, Шрайбер (Смит, 74), Дербаси (Цава, 74), Дитгельм.

Украина U-19: Бакус (Суркис, 46), Гаража (Шершень, 84), Гавриленко, Осипенко, Степанов (Лобко, 46), Синчук (Выдыш, 65), Бабак (Цуканов, 46), Абрамов (Коробов, 58), Калин (Гусол, 46), Лень (Бундаш, 58), Вернаттус (Дикий, 58).

Предупреждения: Меили (67), Паренте (72), Греко (89) – Гавриленко (59), Бундаш (63), Дикий (90+4).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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