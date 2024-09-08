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08 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 15:04
138
0

Швейцария U-19 – Украина U-19. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй товарищеский матч пройдет 9 сентября в 15:00 в городе Виль

08 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 15:04
138
0
Швейцария U-19 – Украина U-19. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого проведет второй спарринг со сборной Швейцарии U-19.

Вторая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 9 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе.

Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (1:1).

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

Швейцария U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется швейцарской стороной по ссылке, указанной ниже.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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