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09 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:08
456
0

Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19

Команда Дмитрия Михайленко проведет второй спарринг 9 сентября в 15:00

09 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:08
456
0
Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит второй спарринг со сборной Швейцарии U-19.

Вторая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 9 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочный сбор в пригороде Цюриха – Регенсдорфе.

Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (2:2).

Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19

Украина U-19: Бакус, Вернаттус, Гавриленко, Гаража, Абрамов, Лень, Калин, Бабак, Осипенко, Синчук (кап), Степанов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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