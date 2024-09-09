Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19
Команда Дмитрия Михайленко проведет второй спарринг 9 сентября в 15:00
Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит второй спарринг со сборной Швейцарии U-19.
Вторая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 9 сентября в 15:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочный сбор в пригороде Цюриха – Регенсдорфе.
Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (2:2).
Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19
Украина U-19: Бакус, Вернаттус, Гавриленко, Гаража, Абрамов, Лень, Калин, Бабак, Осипенко, Синчук (кап), Степанов
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