Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сбор я оцениваю положительно»

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал результаты спаррингов против сверстников из Швейцарии (2:2, 1:2):

«Сбор я оцениваю положительно. В матчах с сильным соперником мы просмотрели всех футболистов, которых пригласили. В этих поединках мы увидели свой уровень, выявили недостатки, выяснили, какие позиции перед квалификационным раундом чемпионата Европы нам нужно усилить. Но в целом я остался доволен отношением ребят к работе и качеством игры в двух матчах.

Все футболисты получили примерно одинаковую игровую практику. Не могу сказать, какая игра мне понравилась больше, но наша команда имела хорошие шансы для взятия ворот, когда был контроль мяча. Были и проблемы, это касается стандартных положений у наших ворот, да и при переходных моментах, но все это можно исправить. Прежде всего мы смотрели на потенциал наших игроков.

На октябрьском сборе мы будем иметь небольшие изменения в составе. Если после травм восстановятся некоторые футболисты, то мы вызовем их в лагерь сборной. Также есть еще несколько кандидатов, на которых я хотел бы посмотреть. Однако состав, который поедет на квалификацию Евро, уже определен процентов на 75-80».