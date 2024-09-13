Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сбор я оцениваю положительно»
Молодежные турниры
13 сентября 2024, 12:37 |
93
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сбор я оцениваю положительно»

Главный тренер юношеской сборной Украины прокомментировал спарринги со Швейцарией

13 сентября 2024, 12:37 |
93
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сбор я оцениваю положительно»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал результаты спаррингов против сверстников из Швейцарии (2:2, 1:2):

«Сбор я оцениваю положительно. В матчах с сильным соперником мы просмотрели всех футболистов, которых пригласили. В этих поединках мы увидели свой уровень, выявили недостатки, выяснили, какие позиции перед квалификационным раундом чемпионата Европы нам нужно усилить. Но в целом я остался доволен отношением ребят к работе и качеством игры в двух матчах.

Все футболисты получили примерно одинаковую игровую практику. Не могу сказать, какая игра мне понравилась больше, но наша команда имела хорошие шансы для взятия ворот, когда был контроль мяча. Были и проблемы, это касается стандартных положений у наших ворот, да и при переходных моментах, но все это можно исправить. Прежде всего мы смотрели на потенциал наших игроков.

На октябрьском сборе мы будем иметь небольшие изменения в составе. Если после травм восстановятся некоторые футболисты, то мы вызовем их в лагерь сборной. Также есть еще несколько кандидатов, на которых я хотел бы посмотреть. Однако состав, который поедет на квалификацию Евро, уже определен процентов на 75-80».

По теме:
ШАНДРУК: «Позитивные впечатления от спарринга. Дали сыграть игрокам U-19»
Нули на табло. Канада и Мексика сыграли вничью
Гол на последних минутах. США и Новая Зеландия не определили победителя
товарищеские матчи Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Швейцарии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Швейцария - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт дал оценку поставленному пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 12 сентября 2024, 14:14 6
Эксперт дал оценку поставленному пенальти в ворота сборной Украины
Эксперт дал оценку поставленному пенальти в ворота сборной Украины

У Олега Федорчука нет претензий к арбитру

Возвращается в Украину? Гаджиев не прошел просмотр в двух английских клубах
Футбол | 13 сентября 2024, 11:17 0
Возвращается в Украину? Гаджиев не прошел просмотр в двух английских клубах
Возвращается в Украину? Гаджиев не прошел просмотр в двух английских клубах

Один из лидеров юношеской сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев не смог трудоустроиться в Англии

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Футбол | 13.09.2024, 07:30
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Теннис | 12.09.2024, 14:25
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 12.09.2024, 23:50
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
11.09.2024, 20:49 15
Футбол
ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры
ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры
11.09.2024, 09:42 14
Футбол
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 4
Футбол
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 3
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
11.09.2024, 20:23
Футбол
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем