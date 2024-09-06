Украина U-19 не удержала перевес в два мяча в спарринге со Швейцарией U-19

Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью товарищеский матч с командой Швейцарии U-19 (2:2)

Первая игра прошла 6 сентября в 19:30 в швейцарском городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц».

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У украинской команды в дебюте матча голы забили Артем Гусол и Геннадий Синчук. Однако сине-желтая команда не сумела удержать преимущество в два мяча, и уже к 30-й минуте хозяева поля сравняли счет – дубль оформил Рубен Лонджа. Игра так и закончилась вничью со счетом 2:2.

Украинская сборная команда игроков 2006 года рождения проводит учебно-тренировочный сбор в Швейцарии. Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе.

Второй товарищеский матч между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 состоится 9 сентября в 15:00 по Киеву.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

Товарищеский матч

Виль (Швейцария), 6 сентября

Швейцария U-19 – Украина U-19 – 2:2

Голы: Рубен Лонджа, 25, 30 – Артем Гусол, 4, Геннадий Синчук, 22

Украина (старт): Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Бундаш, Гусол, Цуканов (кап), Видиш, Синчук, Лобко.