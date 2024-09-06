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06 сентября 2024, 19:03 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:06
149
0

Назван стартовый состав Украины U-19 на товарищеский матч со Швейцарией

Спарринг пройдет 6 сентября в 19:30 в швейцарском городе Виль

06 сентября 2024, 19:03 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:06
149
0
Назван стартовый состав Украины U-19 на товарищеский матч со Швейцарией
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого сыграет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 6 сентября в 19:30 по киевскому времени.

Назван стартовый состав Украины U-19 на товарищеский матч со Швейцарией

Украина: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Бундаш, Гусол, Цуканов (кап), Видиш, Синчук, Лобко

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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