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06 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 17:05
912
0

Швейцария U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый товарищеский матч пройдет 6 сентября в 19:30 в городе Виль

06 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 17:05
912
0
Швейцария U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого сыграет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.

Первая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 6 сентября в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Второй товарищеский матч между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 состоится 9 сентября в 15:00 по Киеву.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

Швейцария U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется швейцарской стороной по ссылке, указанной ниже.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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