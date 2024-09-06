Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого сыграет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.

Первая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 6 сентября в 19:30 по киевскому времени.

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Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Второй товарищеский матч между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 состоится 9 сентября в 15:00 по Киеву.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

Швейцария U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется швейцарской стороной по ссылке, указанной ниже.