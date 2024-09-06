Сборная Украины U-19 сегодня, 6 сентября, проведет первый из двух спаррингов против сверстников из Швейцарии.

Утром подопечные Дмитрия Михайленко вышли на традиционную прогулку, а также провели активацию перед вечерней игрой.

Матч будет транслироваться швейцарской стороной. Начало игры – 6 сентября в 19:30 по киевскому времени.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

ФОТО. Украина U-19 настраивается на товарищеский матч со Швейцарией U-19