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05 сентября 2024, 09:39 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:45
129
0

ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии

Подопечные Михайленко расположились в Регенсдорфе, пригороде Цюриха

05 сентября 2024, 09:39 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:45
129
0
ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) продолжает учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого проведет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Товарищеские матчи между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 пройдут 6 и 9 сентября в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц», начало игр – в 19:30 и 15:00 по Киеву соответственно.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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