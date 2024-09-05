Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) продолжает учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого проведет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Товарищеские матчи между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 пройдут 6 и 9 сентября в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц», начало игр – в 19:30 и 15:00 по Киеву соответственно.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии