ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии
Подопечные Михайленко расположились в Регенсдорфе, пригороде Цюриха
Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) продолжает учебно-тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого проведет два спарринга со сборной Швейцарии U-19.
Подопечные Дмитрия Михайленко расположились в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Товарищеские матчи между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 пройдут 6 и 9 сентября в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц», начало игр – в 19:30 и 15:00 по Киеву соответственно.
Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.
ВИДЕО. Ознакомительный сбор. Украина U-19 проводит тренировки в Швейцарии
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