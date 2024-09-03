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03 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:56
189
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 провела первую тренировку в Швейцарии

Подопечные Михайленко 6 и 9 сентября проведут два спарринга со швейцарцами

03 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:56
189
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 провела первую тренировку в Швейцарии
УАФ

2 сентября в Швейцарии юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2006 года рождения) вечерней тренировкой начала учебно-тренировочный сбор, во время которого проведет два спарринга со сверстниками из Швейцарии U-19.

Обитают подопечные Дмитрия Михайленко в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Товарищеские матчи между Швейцарией и Украиной пройдут 6 и 9 сентября в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц», начало игр – в 19:30 и 15:00 по Киеву соответственно.

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. По результатам жеребьевки первого этапа соревнований она оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13, 16 и 19 ноября.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они сразятся за 7 путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин подобный пропуск получила автоматически.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).

Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниель Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия»).

Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба – «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).

Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Выдыш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).

Резерв: Назар Макаренко («Александрия»), Даниил Денисенко («Колос» Ковалевка), Давид Белый, Матвей Пономаренко (оба – «Динамо» Киев), Кирилл Дигтярь, Данило Кайдалов (оба – «Металлист» Харьков).

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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