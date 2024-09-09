Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк принял решение о будущем клуба.

По информации портала ТаТоТаке, закончилось срочное собрание футболистов и тренерского состава «Ингульца». Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть домашние поединки УПЛ на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы, чтобы подготовить всю легальную документальную базу для эксплуатации новой арены «Ингульца» к старту второй части сезона в УПЛ.

Матч 6-го тура против «Черноморца» 14 сентября клуб из Кировоградщины сыграет в Одессе.

Напомним, ранее Поворознюк пригрозил снятием «Ингульца» с чемпионата УПЛ из-за запрета команды играть домашние матчи на новом стадионе.