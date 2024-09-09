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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 23:22 |
3098
14

Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ

Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе

09 сентября 2024, 23:22 |
3098
14
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк принял решение о будущем клуба.

По информации портала ТаТоТаке, закончилось срочное собрание футболистов и тренерского состава «Ингульца». Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть домашние поединки УПЛ на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы, чтобы подготовить всю легальную документальную базу для эксплуатации новой арены «Ингульца» к старту второй части сезона в УПЛ.

Матч 6-го тура против «Черноморца» 14 сентября клуб из Кировоградщины сыграет в Одессе.

Напомним, ранее Поворознюк пригрозил снятием «Ингульца» с чемпионата УПЛ из-за запрета команды играть домашние матчи на новом стадионе.

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Александр Поворознюк стадионы чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец стадион Ингулец Ингулец - Черноморец ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 14
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Remark
Вибачаюсь, що на російській, але тут прям в тему «Что ж ты фраер сдал назад?».
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+6
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sania
Я не дуже люблю Поворознюка, але людина щиро вболіває за футбол. Ніхто нічого не пояснює. Якщо стадіон не готовий, а він хоче протиснути, це одне, але якщо все ок і якась чиновницька гнида варить мізки, що б дали на лапу за підпис, це інше. Чому немає інфи, які претензії до стадіону?
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+3
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etorfine
Яке ж воно мерзенне і прохане
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+3
Олег Мандрівник
Блеф не прошёл
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+2
Boodya
Дуже часто в нас почали ультиматуми ставити, до чого б це?
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+1
Nick.Grabowski
Що в Миная дійсно кращий стадіон? 
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0
Fireman
Уважение этому басюку за то что во время войны не дрыснул как сурки, а развивает футбол.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Толян
Ты "апельсин", а не вор, тоже не смог на бунт поднять с воли))) ахаха)
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-1
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