Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе
Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк принял решение о будущем клуба.
По информации портала ТаТоТаке, закончилось срочное собрание футболистов и тренерского состава «Ингульца». Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть домашние поединки УПЛ на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы, чтобы подготовить всю легальную документальную базу для эксплуатации новой арены «Ингульца» к старту второй части сезона в УПЛ.
Матч 6-го тура против «Черноморца» 14 сентября клуб из Кировоградщины сыграет в Одессе.
Напомним, ранее Поворознюк пригрозил снятием «Ингульца» с чемпионата УПЛ из-за запрета команды играть домашние матчи на новом стадионе.
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