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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 16:19 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:47
8758
20

Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина

«Ингульцу» не разрешают играть на домашнем стадионе

06 сентября 2024, 16:19 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:47
8758
20
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Стадион Ингулец

В субботу, 14 сентября 2024 года, должен состояться матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и одесским «Черноморцем».

Встреча должна была состояться на домашнем стадионе «Ингульца», но, по информации журналиста Игоря Бурбаса, в офис клуба поступило письмо из Комитета аттестации стадионов, которым команде из Петрово запрещают играть на построенной арене. Следует добавить, что в этом сезоне «Ингулец» еще не имел домашних матчей.

Отмечается, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк планирует принять радикальное решение и снять команду с чемпионата, если клубу не позволят играть на собственном стадионе.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 20
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analex
А що там не так , цікаво ?
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+4
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zhyr
Може клітка для уболівальників не відповідає стандартам?))) 
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+2
valerafan1
УАФ не допомагає командам під час війни, а тільки заважає. Пора компетентним органам втручатися в діяльність паразитів від футболу. Зарплати по сто тисяч і більше, а віддачі ніякої. А демарш Поворознюка правильний. 
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+2
FunnyCat_____
а подробностей нету?
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+1
Main
Хабар хотят, что непонятного
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+1
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didora
Ревізори УАФ зроблять ревізію і скажуть (напишуть) що не так. Але на сьогоднішній день поняття "своє поле" не актуальне!!! Глядачам не дозволяють відвідувати матчі, постійні тривоги і т.д. Матчі можна проводити і на нейтральних полях,  головне щоб НЕ бомбили і НЕ стріляли!!! До речі попереднім дописувачам: згадайте матч (2023-2024) Минай-Динамо К., не дограли бо на стадіоні було відсутнє освітлення (через тривогу). А стадіон перед початком чемпіонату був прийнятий!!! А ви питаєте що не так? Щоб стадіон відповідав всім вимогам УЕФА треба щоб було все чікі пікі!!!
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-2
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ZANREGENT1993
В Первую Лигу?
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-2
Толян
В сауні для судей нема траходрому, він тіко у поворознюка у віп-ложі є, це не по стандартам
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-3
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