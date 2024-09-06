Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
«Ингульцу» не разрешают играть на домашнем стадионе
В субботу, 14 сентября 2024 года, должен состояться матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и одесским «Черноморцем».
Встреча должна была состояться на домашнем стадионе «Ингульца», но, по информации журналиста Игоря Бурбаса, в офис клуба поступило письмо из Комитета аттестации стадионов, которым команде из Петрово запрещают играть на построенной арене. Следует добавить, что в этом сезоне «Ингулец» еще не имел домашних матчей.
Отмечается, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк планирует принять радикальное решение и снять команду с чемпионата, если клубу не позволят играть на собственном стадионе.
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