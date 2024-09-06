Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина

В субботу, 14 сентября 2024 года, должен состояться матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и одесским «Черноморцем».

Встреча должна была состояться на домашнем стадионе «Ингульца», но, по информации журналиста Игоря Бурбаса, в офис клуба поступило письмо из Комитета аттестации стадионов, которым команде из Петрово запрещают играть на построенной арене. Следует добавить, что в этом сезоне «Ингулец» еще не имел домашних матчей.

Отмечается, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк планирует принять радикальное решение и снять команду с чемпионата, если клубу не позволят играть на собственном стадионе.