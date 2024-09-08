Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории.
Первую позицию в рейтинге занимает рекордсмен по количеству Золотых мячей аргентинец Лионель Месси. Извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду разместился на второй строчке, третий – легендарный Пеле, который выиграл рекордные три чемпионата мира.
На четвертой позиции разместился Марадона, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – пятый.
В топ-10 рейтинга попали также Пушкаш, Беккенбауэр, Зидан, Роналдо и Ди Стефано.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших футболистов в истории футбола по версии Give Me Sport
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пеле
- Диего Марадона
- Йохан Кройф
- Ференц Пушкаш
- Франц Беккенбауэр
- Зинедин Зидан
- Роналдо
- Альфредо Ди Стефано
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