Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занимает рекордсмен по количеству Золотых мячей аргентинец Лионель Месси. Извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду разместился на второй строчке, третий – легендарный Пеле, который выиграл рекордные три чемпионата мира.

На четвертой позиции разместился Марадона, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – пятый.

В топ-10 рейтинга попали также Пушкаш, Беккенбауэр, Зидан, Роналдо и Ди Стефано.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов в истории футбола по версии Give Me Sport