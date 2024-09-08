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08 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:14
1574
1

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

08 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:14
1574
1
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занимает рекордсмен по количеству Золотых мячей аргентинец Лионель Месси. Извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду разместился на второй строчке, третий – легендарный Пеле, который выиграл рекордные три чемпионата мира.

На четвертой позиции разместился Марадона, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – пятый.

В топ-10 рейтинга попали также Пушкаш, Беккенбауэр, Зидан, Роналдо и Ди Стефано.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов в истории футбола по версии Give Me Sport

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Пеле
  4. Диего Марадона
  5. Йохан Кройф
  6. Ференц Пушкаш
  7. Франц Беккенбауэр
  8. Зинедин Зидан
  9. Роналдо
  10. Альфредо Ди Стефано
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Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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