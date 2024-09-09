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  4. Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 16:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:40
2623
5

Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ

У президента клуба есть время до 10 сентября 14:00, чтобы принять решение

09 сентября 2024, 16:30 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:40
2623
5
Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ
Стадион Ингулец

На онлайн-заседании клубов УПЛ 9 сентября было обговорено официальное заявление президента клуба Ингулец Александра Поворознюка о снятии его команды с турнира УПЛ в случае недопуска стадиона в Петрово к организации матча 6-го тура против Черноморца.

Руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли в них единодушного принятия ситуации. По данным ТаТоТаке, 7 из 16 клубов (не считая Ингульца, который не голосовал бы сам против себя) воздержались или отказались выступать за принятие радикального решения.

Ингулец представлял не президент или директор клуба, а главный тренер Василий Кобин. На совещании также присутствовали руководители соответствующих комитетов УАФ.

В итоге Ингульцу предложено сыграть 14 сентября против Черноморца либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе (Горняк в Кривом Роге), либо в Одессе. И использовать две следующие недели для решения документальных вопросов клубного стадиона, а именно: получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины).

Без этого ежегодно обновляемого акта стадион не может быть сдан в эксплуатацию, и арена не может получить соответствующую категорию от УАФ.

Времени для принятия решения Ингульцу отводится до 14:00 10 сентября. В противном случае команда будет снята с турнира Премьер-лиги, а его дальнейший статус рассмотрит УАФ.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Черноморец Василий Кобин Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Maks23
Все по делу..
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+2
Test
Лівий берег за 1,5 року побудував стадіон і все ок. А тут обіцяють одне, а по факту інше. Ще погрожує зняттям команди, та зніміть і дискваліфікуйте на років 20 той колгосп, не велика втрата, а не слухати постійно той "бред". Дали 2 неділі до старту чемпіонату уладнати питання, не зробили , то грайте на резервному.... А ні, а ми хочемо  так, дитячий садок....
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+1
valerafan1
А що зробила УАФ для допомоги Інгульцю? Ці паразити отримують стотисячні зарплати, але нічого не роблять, на відміну від Поворознюка. Як я розумію, все питання в отриманні "бумажки". А в нашій країні без бумажки ти букашка. 
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0
Xvalenok03
Может кто-то сказать - фото стадиона это сейчас или фото старое?
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0
Remark
Лівий Берег за 1,5 роки війни зробив стадік по всім вимогам, що до проведення матчів. 
А цей Хрю з 21 року ніяк не може добудувати стадіон, ще й якісь вимоги ставить. 
Я іноді просто ох..ваю з людей та їх зневаги до всього оточуючого! Вони рахують себе "Папами" цього життя і що всі перед ними мають вклонятися.
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0
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