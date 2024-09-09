Ингульцу поставили ультиматум. Итоги онлайн-заседания клубов УПЛ

На онлайн-заседании клубов УПЛ 9 сентября было обговорено официальное заявление президента клуба Ингулец Александра Поворознюка о снятии его команды с турнира УПЛ в случае недопуска стадиона в Петрово к организации матча 6-го тура против Черноморца.

Руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли в них единодушного принятия ситуации. По данным ТаТоТаке, 7 из 16 клубов (не считая Ингульца, который не голосовал бы сам против себя) воздержались или отказались выступать за принятие радикального решения.

Ингулец представлял не президент или директор клуба, а главный тренер Василий Кобин. На совещании также присутствовали руководители соответствующих комитетов УАФ.

В итоге Ингульцу предложено сыграть 14 сентября против Черноморца либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе (Горняк в Кривом Роге), либо в Одессе. И использовать две следующие недели для решения документальных вопросов клубного стадиона, а именно: получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины).

Без этого ежегодно обновляемого акта стадион не может быть сдан в эксплуатацию, и арена не может получить соответствующую категорию от УАФ.

Времени для принятия решения Ингульцу отводится до 14:00 10 сентября. В противном случае команда будет снята с турнира Премьер-лиги, а его дальнейший статус рассмотрит УАФ.