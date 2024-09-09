УПЛ предложила Ингульцу два варианта. Если нет – клуб снимут с чемпионата

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УПЛ имеет несколько вариантов действий в ситуации с письмом клуба «Ингулец», который решил сняться с чемпионата Украины из-за недопуска стадиона к проведению матчей.

«Ингульцу» предложили два варианта: провести домашний матч 6-го туру против «Черноморца» на другом стадионе или сменить статус встречи на гостевой и сыграть в Одессе. «Ингулец» первые пять туров сезона провел на выезде, чтобы успеть решить проблемы с ареной.

В том случае, если президент клуба Александр Поворознюк будет стоять на своем и откажется, то УПЛ останется только принять решение «Ингульца» и снять команду с чемпионата.

Игра с «Черноморцем» должна состояться 14 сентября.