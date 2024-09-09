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  4. УПЛ предложила Ингульцу два варианта. Если нет – клуб снимут с чемпионата
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 15:49 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:08
2343
5

УПЛ предложила Ингульцу два варианта. Если нет – клуб снимут с чемпионата

Все зависит от решения Поворознюка

09 сентября 2024, 15:49 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:08
2343
5
УПЛ предложила Ингульцу два варианта. Если нет – клуб снимут с чемпионата
ФК Ингулец

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УПЛ имеет несколько вариантов действий в ситуации с письмом клуба «Ингулец», который решил сняться с чемпионата Украины из-за недопуска стадиона к проведению матчей.

«Ингульцу» предложили два варианта: провести домашний матч 6-го туру против «Черноморца» на другом стадионе или сменить статус встречи на гостевой и сыграть в Одессе. «Ингулец» первые пять туров сезона провел на выезде, чтобы успеть решить проблемы с ареной.

В том случае, если президент клуба Александр Поворознюк будет стоять на своем и откажется, то УПЛ останется только принять решение «Ингульца» и снять команду с чемпионата.

Игра с «Черноморцем» должна состояться 14 сентября.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец снятие с чемпионата Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Telegram
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DK1961
Ещё нужна гарантия от Арендоморца. Что - в случае чего - они движок Ингульцу починят. За счёт перечисления лохметова.
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DK1961
ржавому недоразумению: 6 очков теперь арендоморец будет ФК Крыса отваливать
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