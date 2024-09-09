А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?
Как сообщает Transfermarkt, Вячеслав Танковский больше не является футболистом волков
29-летний украинский хавбек Вячеслав Танковский больше не является игроком житомирского Полесья.
В его профиле на портале Transfermarkt указано, что сейчас футболист находится без клуба. Контракт Танковского с житомирянами был рассчитан на 3 года. К составу волков Вячеслав присоединился в июле 2023 года.
В августе 2024 года была информация, что в подписании Танковского заинтересован неназванный клуб из Израиля. Кроме того, к Вячеславу проявляли интерес и львовские Карпаты.
В сезоне 2023/24 Танковский был важным игроком Полесья. Он провел 26 поединков на позиции опорника, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Трансферная стоимость Танковского расценивается в 1 млн евро по версии Transfermarkt. Сейчас Вячеслав является свободным агентом.
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