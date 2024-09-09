А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?

29-летний украинский хавбек Вячеслав Танковский больше не является игроком житомирского Полесья.

В его профиле на портале Transfermarkt указано, что сейчас футболист находится без клуба. Контракт Танковского с житомирянами был рассчитан на 3 года. К составу волков Вячеслав присоединился в июле 2023 года.

В августе 2024 года была информация, что в подписании Танковского заинтересован неназванный клуб из Израиля. Кроме того, к Вячеславу проявляли интерес и львовские Карпаты.

В сезоне 2023/24 Танковский был важным игроком Полесья. Он провел 26 поединков на позиции опорника, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Трансферная стоимость Танковского расценивается в 1 млн евро по версии Transfermarkt. Сейчас Вячеслав является свободным агентом.