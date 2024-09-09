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Лига наций УЕФА. Лига B
Норвегия
09.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Австрия
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Лига наций
09 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:05
79
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Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка

Словенец Беньямин Шешко и Керем Актюркоглу из Турции оформили хет-трики

09 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:05
79
0
Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 9 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка.

Гол знаменитого форварда Эрлинга Холанда на 80-й минуте принес победу команде из Норвегии над Австрией (2:1).

Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0).

Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1)

В группе B3 лидируют Словения и Норвегия (по 3 очка), а в группе B4 впереди Турция и Уэльс (по 4 балла).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Норвегия – Австрия – 2:1

Голы: Мюре, 9, Холанд, 80 – Забитцер, 37

21:45. Словения – Казахстан – 3:0

Голы: Шешко, 23, 28, 63

21:45. Турция – Исландия – 3:1

Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37

21:45. Черногория – Уэльс – 1:2

Голы: Цамай, 73 – Мур, 1, Уилсон, 3

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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