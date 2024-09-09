Холанд принес победу. Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка
Словенец Беньямин Шешко и Керем Актюркоглу из Турции оформили хет-трики
Вечером 9 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
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В Лиге B Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка.
Гол знаменитого форварда Эрлинга Холанда на 80-й минуте принес победу команде из Норвегии над Австрией (2:1).
Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0).
Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1)
В группе B3 лидируют Словения и Норвегия (по 3 очка), а в группе B4 впереди Турция и Уэльс (по 4 балла).
Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Норвегия – Австрия – 2:1
Голы: Мюре, 9, Холанд, 80 – Забитцер, 37
21:45. Словения – Казахстан – 3:0
Голы: Шешко, 23, 28, 63
21:45. Турция – Исландия – 3:1
Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37
21:45. Черногория – Уэльс – 1:2
Голы: Цамай, 73 – Мур, 1, Уилсон, 3
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