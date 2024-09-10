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Лига наций УЕФА. Лига B
Черногория
09.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Уэльс
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Лига наций
10 сентября 2024, 04:31 | Обновлено 10 сентября 2024, 05:04
104
0

Черногория – Уэльс – 1:2. Два мяча за первые 3 минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 04:31 | Обновлено 10 сентября 2024, 05:04
104
0
Черногория – Уэльс – 1:2. Два мяча за первые 3 минуты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Черногория дома уступила Уэльсу (1:2), причем гости забили два гола за первые 3 минуты матча.

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Черногория – Уэльс – 1:2

Голы: Цамай, 73 – Мур, 1, Уилсон, 3

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Дритон Цамай (Черногория).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Черногории по футболу сборная Уэльса по футболу Киффер Мур Гарри Уилсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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