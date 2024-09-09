Лига наций09 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:08
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Франция – Бельгия, Израиль – Италия и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 сентября матчи 2-го тура Лиги наций
09 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:08
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Вечером 9 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 2-й тур, 9 сентября
🔹 Лига A
- 21:45. Франция – Бельгия
- 21:45. Израиль – Италия
🔹 Лига B
- 21:45. Норвегия – Австрия
- 21:45. Словения – Казахстан
- 21:45. Турция – Исландия
- 21:45. Черногория – Уэльс
🔹 Лига C
- 19:00. Кипр – Косово – 0:4
- 21:45. Румыния – Литва
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Франция – Бельгия
21:45. Израиль – Италия
21:45. Норвегия – Австрия
21:45. Словения – Казахстан
21:45. Турция – Исландия
21:45. Черногория – Уэльс
19:00. Кипр – Косово
21:45. Румыния – Литва
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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