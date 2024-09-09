Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Бельгия, Израиль – Италия и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
09.09.2024 21:45 – перерыв 1 : 0
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:08
512
0

Франция – Бельгия, Израиль – Италия и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 сентября матчи 2-го тура Лиги наций

09 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 09 сентября 2024, 22:08
512
0
Франция – Бельгия, Израиль – Италия и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 9 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 2-й тур, 9 сентября

🔹 Лига A

  • 21:45. Франция – Бельгия
  • 21:45. Израиль – Италия

🔹 Лига B

  • 21:45. Норвегия – Австрия
  • 21:45. Словения – Казахстан
  • 21:45. Турция – Исландия
  • 21:45. Черногория – Уэльс

🔹 Лига C

  • 19:00. Кипр – Косово – 0:4
  • 21:45. Румыния – Литва

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Франция – Бельгия

21:45. Израиль – Италия

21:45. Норвегия – Австрия

21:45. Словения – Казахстан

21:45. Турция – Исландия

21:45. Черногория – Уэльс

19:00. Кипр – Косово

21:45. Румыния – Литва

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
По теме:
Скандального игрока Динамо выгнали из сборной. Он – лучший бомбардир страны
ВИДЕО. Я тут, чтобы защитить. Что сказали Ребров и Ярмоленко перед Чехией?
Дубль Мурики. Сборная Косова разгромила команду Кипра, отгрузив 4 гола
Лига наций смотреть онлайн прогнозы сборная Турции по футболу сборная Исландии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Килиан Мбаппе Франция - Бельгия сборная Кипра по футболу сборная Косова по футболу сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Черногории по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Румынии по футболу сборная Литвы по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
Футбол | 09 сентября 2024, 08:57 23
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым

Евгений Левченко высказался о возможном увольнении главного тренера «сине-желтых»

Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Футбол | 09 сентября 2024, 18:54 62
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике

Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций

Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Футбол | 09.09.2024, 08:41
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 09.09.2024, 21:11
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 5
Бокс
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 198
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
08.09.2024, 07:23
Олимпийские игры
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
08.09.2024, 20:25 1
Теннис
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 15
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем