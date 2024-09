Группа смерти. Франция обыграла Бельгию, Италия одолела Израиль. Кто лидер?

9 сентября состоялись матчи 2-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

Сборная Франции переиграла Бельгию со счетом 2:0. Голами отличились Рандаль Коло Муани (29) и Усман Дембеле (57).

В параллельном поединке национальная команда Италии одолела Израиль 2:1. У Скуадры Адзурры забили Давид Фраттези (38) и Мойзе Кин (62), а у израильтян единственный мяч оформил Мохаммед Абу-Фани (90).

После завершения двух туров лидером квартета является Италия с 6 очками. Вторую и третью строчку с 3 пунктами делят Франция и Бельгия. А вот Израиль с 0 баллами располагается на последней, 4-й позиции.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 2-й тур, 9 сентября

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57

Голы: Абу-Фани, 90 – Фраттези, 38, Кин, 62

Таблица группы 2 Дивизиона А Лиги наций

A tough result in Lyon, but the #NationsLeague battle continues. #FRABEL #DEVILTIME pic.twitter.com/0SJGVbMDNF