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Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
09.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Италия
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Италия
10 сентября 2024, 09:46 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:49
283
0

Спаллетти объяснил победу Италии над Израилем в Лиге наций

Тренер остался доволен

10 сентября 2024, 09:46 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:49
283
0
Спаллетти объяснил победу Италии над Израилем в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от победы подопечных над Израилем (2:1) в матче Лиги наций.

«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник садился очень глубоко. Возможно, имела место некоторая усталость. Но мы это сделали.

Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо распознавали позиции. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», – заявил Спаллетти после финального свистка в эфире телеканала Rai 1.

Сборная Италии лидирует в таблице группы А2 Лиги наций, имея 6 очков из шести. У Израиля 4-я позиция и 0 очков.

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Лига наций сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу Лучано Спаллетти
Юрій Остроумов Источник: Джанлука Ди Марцио
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