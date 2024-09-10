Спаллетти объяснил победу Италии над Израилем в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от победы подопечных над Израилем (2:1) в матче Лиги наций.

«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник садился очень глубоко. Возможно, имела место некоторая усталость. Но мы это сделали.

Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо распознавали позиции. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», – заявил Спаллетти после финального свистка в эфире телеканала Rai 1.

Сборная Италии лидирует в таблице группы А2 Лиги наций, имея 6 очков из шести. У Израиля 4-я позиция и 0 очков.