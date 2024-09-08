9 сентября на «Божик Арена» (Будапешт) пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Израиля встретится со сборной Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Израиль

Команда ни разу после вынужденного перехода под эгиду УЕФА так и не пробилась на большой турнир. Разве что в Лиге Наций были успехи у бело-голубых, и весной это дало дополнительный шанс побороться за последние путевки на Евро-2024. Но первый же поединок, против Исландии, команда напрочь провалила, в итоге не по игре разгромно уступив. Ну, а сейчас она находилась до последнего под угрозой дисквалификации из-за боевых действий. И пока что решение не принято, а отложено. А играть приходится на нейтральных полях. В таких условиях израильтяне, у которых не было в заявке ключевых форвардом, Захави и Вейсманна, стартовали с Бельгией. И, хотя Кастань и поразил ворота своей команды, в итоге ожидаемо проиграли 1:3.

Италия

Сборная показывала уникальную статистику: не вышла на чемпионат мира-2018, но через три года по делу выигрывает Евро... А потом снова пролетает мимо мундиаля! Нельзя сказать, что стало больше стабильности и класса при Спаллетти, как раз год назад сменившего Манчини - причем Роберто, при всех проблемах, не увольняли, он сам сбежал в Саудовскую Аравию. Дебютировал Лучано с осечки против македонцев, потом успел проиграть Англии, но по дополнительным показателям, при равенстве очков, опередили в споре за итоговое второе место украинцев. Уже на самом турнире, начав с победы над Албанией, потом Скуадра Адзурра уступила Испании, а с Хорватией отыгрались на ничью только на последней минуте. В итоге все-таки команда попала в 1/8 финала, но там проиграла 0:2 швейцарцам. Сейчас обновленным состав стартовал на поле Франции. Пропустив сразу же гол, потом гости удивили всех, доведя до счета 3:1 в свою пользу.

Статистика личных встреч

За пять предыдущих очных поединков израильтяне вырвали одну победу, проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой простой победы гостей. Скуадра Адзурра заметно сильнее, и выиграет в этом матче с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,833).