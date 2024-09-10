Лига наций10 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:08
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Израиль – Италия – 1:2. Фраттези и Мойзе Кин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:08
42
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Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Италия обыграла Израиль (2:1) и возглавила квартет с 6 очками.
Голы у итальянцев забили Давиде Фраттези и Мойзе Кин.
Лига наций. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Израиль – Италия – 1:2
Голы: Абу-Фани, 90 – Фраттези, 38, Мойзе Кин, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
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