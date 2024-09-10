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  4. Израиль – Италия – 1:2. Фраттези и Мойзе Кин. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
09.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Италия
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Лига наций
10 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:08
42
0

Израиль – Италия – 1:2. Фраттези и Мойзе Кин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:08
42
0
Израиль – Италия – 1:2. Фраттези и Мойзе Кин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Италия обыграла Израиль (2:1) и возглавила квартет с 6 очками.

Голы у итальянцев забили Давиде Фраттези и Мойзе Кин.

Лига наций. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Израиль – Италия – 1:2

Голы: Абу-Фани, 90 – Фраттези, 38, Мойзе Кин, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
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Лига наций сборная Израиля по футболу сборная Италии по футболу видео голов и обзор Давиде Фраттези Мойзе Кин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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